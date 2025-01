I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Cagliari per un valore di circa 100mila euro nei confronti di una società e del suo rappresentante legale, entrambi di origine cinese, attivi nel commercio al dettaglio.

L’indagine ha preso avvio a seguito di verifiche fiscali condotte dalle Fiamme Gialle sui periodi d’imposta 2020 e 2021. Dagli accertamenti è emerso che la società avrebbe adottato la tecnica della “frode carosello”, emettendo e utilizzando fatture per operazioni inesistenti. Questo schema le avrebbe permesso di evadere tasse per circa 210mila euro e di sottrarsi al versamento dell’Iva per ulteriori 47mila euro.

Al termine delle indagini è stato disposto il sequestro di disponibilità finanziarie e quote societarie fino a un importo complessivo di 98mila euro.

