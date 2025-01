La forte nevicata avvenuta nei dintorni del monte Limbara ha causato più di qualche problema a si trovava nella zona. Alcuni automobilisti infatti sono rimasti bloccati a causa della neve.

A riferirlo sono stati i Vigili del Fuoco, che sono prontamente intervenuti sulla Sp 51 intorno alle 11 di questa mattina nei pressi di Vallicciola.

Fortunatamente, per il momento non sono state segnalate ulteriori criticità nell’area, ma la sala operativa del Comando di Sassari e il Comandante Antonio Giordano restano in costante comunicazione con le sedi distaccate per poter far fronte ad eventuali emergenze.

