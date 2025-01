Il Cagliari batte il Lecce 4-1 ed esce dalla zona retrocessione. Decisive le scelte di Nicola nella ripresa, con i cambi al 53′ che ribaltano la partita. Poi il solito Mina fa perdere la testa a Rebic, che si fa espellere e costringe i salentini ad alzare bandiera bianca. Le nostre pagelle:

Caprile 6: Grande intervento su Krstovic alla mezz’ora. Incolpevole sul gol, poi il Lecce non lo impensierisce quasi mai.

Mina 7: Krstovic è un cliente scomodo inizialmente, ma poi gli prende le misure. Decisiva, come sempre, la componente mentale di questo genio del male che porta Rebic a perdere la testa, lasciando il Lecce in dieci.

Luperto 7: Sfiora un gran gol di tacco, poi però è con la schiena che timbra il cartellino. In difesa è una roccia.

Zappa 6: Si fa scavalcare da Morente in occasione dell’azione dell’1-0, dove poi recupera ma non riuscendo a schermare il cross. Il resto della gara è però impeccabile e diverse volte si affaccia nelle zone pericolose per offrire spunti interessanti ai compagni.

Obert 6,5: Sinistro a giro strepitoso a siglare il colpo del 4-1. In generale partita solida che conferma la scelta di Nicola di dargli tanta fiducia di recente.

Adopo 6: Gioca semplice e presidia bene la sua zona di competanza, poi sostituito presto più per ragioni di equilibrio che di demerito. (53′ Deiola 7: Assist spettacolare per Gaetano, di tacco come da lui non ti aspetti. Entra con una grinta feroce e fa la differenza).

Makoumbou 5,5: Buca sul cross rasoterra di Morente che porta all’1-0 del Lecce. (53′ Marin 6,5: Porta in campo la personalità che mancava in mediana).

Felici 6: Non troppo in palla, tanto movimento senza palla ma nessuna giocata delle sue. Gara comunque saggia la sua, dove gioca semplice e di posizione. (73′ Augello 6,5: Entra benissimo e serve l’assist che chiude la partita).

Zortea 6,5: Terzo gol consecutivo e quinta rete stagionale, in una gara dove, come Felici, soffre le contromosse del Lecce, almeno finché si gioca in 11 contro 11. Intelligente nei movimenti senza palla, come sempre. (85′ Pavoletti sv)

Viola 5,5: Poco coraggioso non provando la zampata nel primo tempo su un bel cross di Zortea. Per il resto le uniche giocate arrivano dai calci piazzati. (53′ Gaetano 7: Grande incursione e ritorno al gol importantissimo, poi ci mette personalità e quella fame che da tempo mancava)

Piccoli 6: Qualche imprecisione di testa e con i piedi su buoni palloni serviti dai compagni, importante però il suo solito lavoro di movimento a liberare gli incursori.

Nicola 8: I cambi valgono la vittoria. Al di là di questo però, è da lodare sia la prova sul campo anche nel primo tempo, dove comunque il Cagliari è andato sotto immeritatamente, sia la reazione nella ripresa. Sta raccogliendo adesso i tanti punti persi per sfortuna lungo il girone d’andata.

