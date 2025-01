Meraviglia Cagliari all’Unipol Domus, coi rossoblù che battono per 4-1 in rimonta il Lecce, conquistando tre punti pazzeschi per la classifica. È una boccata d’ossigeno che allunga la striscia positiva.

Non una vittoria casuale. Non era superiore il Lecce e il vantaggio è stato un fuoco di paglia sorprendente dopo che i rossoblù avevano avuto diverse occasioni. Ma lo 0-1, si sa, può metter paura.

È stato lì che Nicola ha messo mano alla squadra e ha ribaltato il centrocampo. Cambiato totalmente il centrocampo, nel giro di pochi minuti il Cagliari è andato sul 2-1. Il rosso a Rebic è solo un aiuto che fa strabordare la voglia di segnare della squadra.

Gaetano, Luperto, Zortea e Obert si prendono la gloria: quattro gol belli e frutto di una dinamica di squadra importante per il futuro.

La Partita.

La differenza tra le due squadre si vede, il Cagliari è più tonico e in palla. E trova alcune occasioni: Adopo e Piccoli vengono frenati da Falcone. Squillo Lecce al 32’ quando Caprile si oppone a Krstovic. Luperto di tacco sfiora un gol clamoroso, i salentini invece lo trovano con un contropiede fulminante: Pierotti sigla l’1-0 al 42’. Una beffa, perché un minuto prima era stato annullato un gol a Viola per fuorigioco.

Nella ripresa non accade quasi nulla, finché i cambi di Nicola non scuotono il Cagliari. Al 60’ break di Deiola, assist di tacco per Gaetano che trafigge Falcone ed è 1-1. Parata pazzesca di Falcone su Marin al 64’, ma un minuto dopo il risultato è ribaltato: Luperto di testa sigla il 2-1. Al 72’ altra svolta della ripresa: tacchetti di Rebic ai danni di Mina ed è rosso col Var. Augello sfiora il tris dalla distanza, ma poco dopo mette un cross al bacio per per Zortea che infila il 3-1. Straborda il Cagliari e arriva anche il pokerissimo all’83 con un tiro a giro meraviglioso di Obert.

