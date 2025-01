“Sa barracca de su Padru è stata bruciata da mano anonima ma non troppo”. Lo annunciano sui social gli attivisti contro il Tyrrhenian Link, che hanno perso la notte scorsa il loro presidio a Selargius a causa di un devastante incendio.

“La mano meschina di qualche venduto ha fatto il suo dovere.

I mandanti sono evidenti e questo ci basta. In un’escalation di tensione che ha portato ad una militarizzazione delle campagne, denunce, espropri, distruggere un presidio di lotta ne è la degna conclusione” proseguono gli attivisti.

“Il profitto ad ogni costo non tollera ostacoli e non esita a fare terra bruciata la dove qualcuno esprima un idea diversa sul proprio territorio. La lotta semplicemente seguirà con più determinazione”. Questo pomeriggio alle 15 è in programma una mobilitazione al terreno del presidio.

