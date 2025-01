Incidente questa mattina ad Arborea. Intorno alle 7.30, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Oristano ha ricevuto una segnalazione di soccorso per un incidente stradale verificatosi sulla strada complanare della ss 131, in località Is Prunixeddas. Un camion adibito alla raccolta del vetro, per cause ancora da accertare, si è ribaltato su un fianco.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Oristano, che ha provveduto a mettere in sicurezza il veicolo. Il conducente del mezzo, riuscito a uscire autonomamente prima dell’arrivo dei soccorsi, è stato trovato in buone condizioni di salute.

Per completare le operazioni di recupero è stato inviato in supporto un’autogrù dalla sede del Comando dei Vigili del Fuoco di Oristano.

