Quando si chiede ad un sardo di parlare di Gigi Riva la reazione immediata e naturale è quella di illuminarsi. Un po’ come se stessi aprendo una discussione sul suo argomento preferito. Non sa le domande, ma sa già le risposte: sa cosa è stato Riva per lui e cosa è stato per il Cagliari e per la Sardegna.

Qualche istante dopo arriva invece il momento della riflessione e qui si aprono in genere due possibilità. C’è chi Riva lo ha vissuto in prima persona e lo racconta con uno sguardo nostalgico, ma grato perché il destino gli ha concesso di nascere in quella stessa epoca.

D’altra parte, c’è chi è più giovane e invece si fa prendere dal timore reverenziale e mette le mani avanti. “Io non posso parlarne più di tanto perché in fondo non l’ho vissuto” racconta un ragazzo che lavora all’interno di una libreria, che casualmente in quel momento indossa una felpa raffigurante proprio Gigi Riva.

“L’ho messa anche un po’ per scaramanzia, per stasera che si gioca contro il Milan” (a margine qui si aggiunge un grazie da parte di tutti, visto il pareggio conquistato). Ed in fondo, la figura di Riva è anche questo: quella figura a cui appellarsi per essere rassicurati sul fatto che le cose andranno bene. E’ da queste risposte genuine che emerge davvero quello che è stato il valore sociale del Riva uomo e del Riva giocatore.

Non è un caso che dalle risposte di un padre che accompagna il figlio allo stadio, le tre parole scelte per descriverlo siano: “Onestà, serietà e fedeltà“. Dei valori molto spesso ideali e che nella vita comune vediamo essere continuamente disattesi. Basti pensare alla politica, i cui esponenti si riempiono spesso la bocca di tali proclami senza poi rispettarli.

Probabilmente è proprio per questo motivo che li ricerchiamo nei nostri punti di riferimento e infatti il signore poi prosegue: “Per me Riva è l’infanzia, è stato un mito. Un riferimento in positivo per tutto, quindi sono cresciuto con quella figura lì”.

Un valore iconico, che gli viene riconosciuto anche dai più giovani che hanno più che altro vissuto il racconto: “Per me è un’icona – spiega un ragazzo che avrà suppergiù tra i 20 e i 30 anni – perché se parli del Cagliari, pensi a Gigi Riva“.

Ritorna, ovviamente, anche il tema della fedeltà: “Aggiungerei attaccamento alla maglia, perché pur avendo ricevuto tantissime offerte, ha sempre deciso di rimanere. E poi potenza, perché aveva una potenza di tiro non normale per il periodo”.

L’ultimo concetto che rimbomba però è quello del mito: “E’ la prima parola che mi viene in mente, perché avendolo sentito nei racconti è una figura leggendaria” spiega il ragazzo, lasciando spazio per una riflessione sulla differenza tra chi quel mito lo ha toccato e lo racconta, e chi invece lo può solo ascoltare.

Qualcuno di noi perciò è stato davvero fortunato perché ha visto dal vivo un mito sul nascere e affermarsi, divenendone lui stesso profeta. Eppure il mito di Riva è diverso da quelli convenzionali. Non è come quello di Gilgamesh o di Ercole. Non è un mito irraggiungibile, è un mito reale e che è stato vissuto in prima persona.

Certo, l’irraggiungibilità l’ha costruita lui con il suo modo di fare. Non è un caso che allo stadio in ogni partita si canti a squarciagola: “C’è solo un Gigi Riva”. Ma non tanto per la solita e ormai noiosa retorica del “non esiste più il calcio di una volta”.

Più che altro perché di uomini veri, con l’integrità e l’onestà, oltre che con le qualità tecniche indiscutibili, ne nascono uno per settore ogni mille anni. Riva lo è stato e lo sarà sempre sia agli occhi di chi lo ha conosciuto sia agli occhi di chi continua a sognare sentendo raccontare le sue gesta.

