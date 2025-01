Sardegna in festa con il SuperEnalotto. Nel concorso di sabato 18 gennaio, centrati due “5” da 12.566,02 euro, uno a Tonara, nel Tabacchi Piras in via Dante, 41 e l’altro a Sestu, nell’esercizio Isardus situato nella Statale 131 Km 101,5.

L’ultimo “6” da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 21 gennaio, è di 61,8 milioni di euro.

