La Sardegna non sfugge alla morsa della fragilità sociale, come evidenziato dai più recenti dati ISTAT: le statistiche mostrano infatti un diffuso malessere economico.

Nel 2023, il 69,3% delle famiglie sarde ha avuto difficoltà a mettere da parte dei risparmi, mentre il 56,6% ha dichiarato di non riuscire a far fronte a spese impreviste. Le difficoltà economiche si fanno sentire e per molte famiglie arrivare a fine mese è diventato un’impresa ardua.

Secondo i dati, il 41,2% delle famiglie sarde vive con difficoltà o grande difficoltà economica e solo il 7,5% ha dichiarato di affrontare la propria situazione economica con facilità o molta facilità: quest’analisi svela un quadro fragile, con un rischio di povertà che colpisce profondamente una larga fascia di popolazione.

l 35,7% delle famiglie ha valutato le proprie risorse economiche come scarse o assolutamente insufficienti e si riscontra un peggioramento della propria condizione economica rispetto all’anno precedente, situazione aggravata dall’inflazione e dai costi energetici sempre più proibitivi.

