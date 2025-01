Aumentano gli affitti delle case a Cagliari: quasi 6% in più per i bivani, circa 7% per i trivani.Leggerissimo aumento anche per i monolocali: più 0,9%.

Sono i numeri del report dell’Ufficio studi del gruppo Tecnocasa: l’analisi mette confronto i dati del primo semestre del 2024 con quelli degli ultimi sei mesi del 2023.

A Cagliari i costi più alti si registrano a Stampace bassa-Corso per i bivani (850) e in zona Punici, Villanova La Vega e ancora il Corso per i trivani (1000).

