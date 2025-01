Il Cagliari non scende in campo di venerdì e il Torino passa per 2-0 nell’anticipo di Serie A. Merito della doppietta di Che Adams.

Semplicemente i rossoblù non sono pervenuti. Una serata no, in cui niente ha funzionato davvero, a parte sprazzi di gara in cui hanno mantenuto il pallino del gioco. Si sono viste solo azioni molto elaborate, ma con poca incisività.

Il Torino ha vinto sulla vivacità e la velocità. Puntando ai lati, dove Obert e Zappa hanno vissuto una serata sulle giostre contro i non irresistibili Karamoh e Lazaro. Che Adams invece ha messo il carico realizzativo.

Nicola deve far dimenticare molto in fretta questo episodio. Arrivano due sfide casalinghe (con Lazio e Parma) dove vanno tolti punti fondamentali per la salvezza.

La Partita.

Parte meglio il Torino, che spinge soprattutto sulla fascia sinistra. Il risultato si sblocca al 6’ e i granata sfondano sulla destra: Ricci serve Che Adams, che fulmina Caprile e sigla l’1-0. Il Cagliari è timido, e Karamoh rischia il bis ma c’è un super Caprile. I padroni di casa arretrano e questo permette ai rossoblù di affacciarsi dalle parti di Milinkovic-Savic ma con poca efficacia.

Non cambia molto il copione in avvio di ripresa, e il Torino raddoppia: assist di Karamoh dalla sinistra, Lazaro batte Mina e segna. Il Var ravvede il fuorigioco e annulla. Caprile è spaziale su Vlasic al 54’, Adams colpisce il palo esterno. La punta trova la doppietta al 61’ su una deviazione di Zappa, dopo la traversa di Karamoh. Nicola prova i cambi, ma questa volta non ottiene risposte. Non accade molto fino al 90’ quando Luperto di testa sfiora il palo alla destra di Milinkovic.

