Il Cagliari perde 2-0 contro il Torino, in quella che forse è la gara più brutta della stagione rossoblù. La squadra di Nicola gioca una partita inconsistente e il tecnico non trova le contromosse giuste. Inoltre i rossoblù pagano un atteggiamento molle, apparendo come l’ombra della squadra che ha ribaltato il Lecce. Ecco le pagelle:

Caprile 7,5: Nel primo tempo è decisivo prima su Karamoh, poi su Pedersen e dopo ancora su Karamoh, tenendo in gara il Cagliari. Nella ripresa il copione è lo stesso e al 52′ salva con un miracolo su Tameze.

Mina 5: Si butta troppo presto sul gol di Adams e lascia passare colpevolmente un lancio che innesca un pericolosissimo Karamoh. Non migliora nella ripresa dove è travolto dalle frecce granata.

Luperto 5: Soffre la rapidità degli attaccanti granata e sbanda insieme a tutta la difesa.

Obert 4,5: Non bravo in copertura in occasione dell’1-0, dove l’azione si sviluppa dalle sue parti per un suo errato posizionamento. Lazaro di lui fa ciò che vuole. (56′ Augello 6: Tampona meglio di Obert le incursioni di Lazaro e trova anche qualche avanzata)

Zappa 5: Karamoh lo brucia in tutti i modi e se lo porta a spasso. Quando prova ad attaccare ha comunque il numero 7 granata che non lo lascia respirare.

Deiola 5: Impalpabile, il Torino passa come vuole e non riesce a gestire un pallone. (56′ Makoumbou 5,5: Fatica a trovare i compagni, ma non per colpa sua)

Marin 5: In affanno per recuperare Ricci che lo brucia sull’1-0. Nessun filtro in mediana. (56′ Adopo 5,5: Entra in una situazione già compromessa, scherma un po’ di più di Marin)

Zortea 5,5: Il Cagliari fatica ad alzare il baricentro e lui non riesce mai ad innescare niente di pericoloso.

Felici 5,5: Molto confuso, perde diversi palloni, alcuni anche velenosi.

Gaetano 5: Passo indietro dopo l’exploit di Lecce e gara inconsistente. (56′ Pavoletti 5,5: Nessuna scossa con il suo ingresso nonostante provi più volte a catechizzare i compagni)

Piccoli 5: Tocca pochissimi pallone e la porta la guarda soltanto da lontano. (75′ Lapadula sv)

Nicola 4,5: Si fida della formazione che ha ribaltato il Lecce nella ripresa, ma la realtà dei fatti è che una mediana con Deiola e Marin non può funzionare contro la fisicità dei granata. Karamoh e Lazaro fanno quello che vogliono e il mister non ha vere contromosse. Ci prova con 4 cambi in un solo slot, ma la squadra resta annichilita.

