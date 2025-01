Sono state identificate le due vittime del naufragio avvenuto davanti all‘Isola Rossa, nelle acque di Trinità d’Agultu. Si tratta di Pietro Satta, sassarese di 48 anni, e Maurizio Rossi, genovese di 72 anni.

I due erano amici appassionati di pesca ed erano usciti in mare con l’imbarcazione. Secondo le ricostruzioni, stavano navigando a bassa velocità in un’area dal basso fondale, poiché ricca di scogli affioranti. E’ lì che si è verificato l’impatto con la barca che si è ribaltata.

I due si trovavano al coperto, in un vano che conteneva l’attrezzatura da pesca e un bagno e non hanno avuto scampo, rimanendo tragicamente intrappolati.

Dopo aver avvistato la barca, due sub hanno subito contattato la Capitaneria di porto di Porto Torres che si è adoperata per recuperare i corpi.

Satta aveva trasformato la sua passione per la pesca in lavoro, aprendo il ristorante “L’Osteria de’ Mercati”, in pieno centro storico a Sassari, riscuotendo anche un grande successo. Rossi invece era ligure di origine, ma aveva una casa a Trinità d’Agultu.

