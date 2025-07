Esplosione a Sassari, l’intervento dei Vigili del fuoco | Video

Paura a Sassari nella tarda mattinata di ieri, quando una violenta esplosione, provocata da una bombola di gas, ha devastato una mansarda situata all’ultimo piano di un’abitazione all’angolo tra via Don Minzoni e via Principessa Maria.

Il boato è stato avvertito a distanza, seguito dal crollo del tetto e dal crollo di parte dell’appartamento, travolgendo il suo inquilino, Antonio Lambroni, 62 anni. I pompieri lo hanno estratto avvolto in una coperta termica, ossigenato sul posto e trasportato in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata. Le sue condizioni restano tutt’ora molto gravi.

Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, ambulanze del 118, Polizia di Stato e Polizia Locale. La deflagrazione ha causato il crollo di mattoni e detriti sulla strada, distruggendo due auto parcheggiate. I soccorritori hanno operato in condizioni molto rischiose, con il pericolo di nuovi crolli o esplosioni. L’isolato è stato completamente chiuso in via precauzionale.

Intanto, la società di distribuzione del gas Medea ha escluso ogni coinvolgimento della rete cittadina del metano, specificando in una nota che la mansarda non risulta servita dalla rete urbana.

