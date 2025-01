“Ma secondo voi la nuova via Roma sta venendo fuori così come viene descritta dal suo progettista, l’architetto Stefano Boeri?“. Questo l’interrogativo posto sui social dall’ex assessore della Viabilità del Comune di Cagliari, Ettore Businco.

Una domanda che riflette sulla differenza tra le intenzioni del “padre” della nuova via Roma e quelli che sono i risultati sotto gli occhi di tutti in questi giorni in cui si stanno completando buona parte dei lavori.

Businco parte dalle parole dello stesso Boeri e dalla centralità che avrebbe dovuto avere il verde. “Grande importanza è data al verde, in linea con la filosofia di forestazione urbana della città, per tutelare la biodiversità, combattere gli effetti del cambiamento climatico e purificare l’aria: con la piantumazione di più di 200 nuovi alberi – oltre al mantenimento di tutta la componente arborea presente – e circa 5.700 mq di aree verdi, si garantisce la creazione di un nuovo parco cittadino facilmente accessibile da tutto il fronte di Via Roma”.

“In questo modo, il progetto contribuisce significativamente ad aumentare la presenza di verde – diceva ancora l’architetto – in grado di trattenere polveri sottili e assorbire CO2, oltre che abbattere l’effetto “isola di calore” e mitigare il microclima”.

Una visione che però, almeno per adesso, appare smentita dal risultato apparso ai cittadini, che sicuramente non si sono trovati davanti a un vero e proprio polmone verde.

