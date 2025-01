La legge regionale 20 del 5 dicembre 2024 sulle Aree Idonee rispetta la Costituzione. Non ha dubbi l’assessore agli Enti Locali Francesco Spanedda, che in prima persona si è speso per l’approvazione di una norma che fermasse la speculazione energetica.

L’assessore in una nota ha commentato la recente impugnazione della legge da parte del governo Meloni.

“È impossibile fare considerazioni precise in assenza di documentazione ufficiale. Ciò che finora trapela sarebbe il mancato rispetto di alcuni articoli della Costituzione. Ci teniamo a sottolineare che la nostra è una legge che rispetta la Costituzione, lo Statuto sardo e il quadro normativo nazionale sull’energia, aspettiamo dunque di leggere nel merito quali siano i rilievi sollevati”.

Spanedda poi fa notare un dettaglio, ritenuto molto grave.

“E’ grave che il Consiglio dei Ministri abbia deciso di impugnare la Legge regionale sulle aree idonee senza coinvolgere chi la Sardegna la rappresenta, come previsto dallo Statuto sardo”.

