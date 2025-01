Se n’è andato ieri all’età di 77 anni Ignazio Curreli, colui che in ha sfidato la sindrome di down. Già, perché secondo la scienza l’aspettativa di vita per le persone affette da tale sindrome è al massimo di 60 anni.

Curreli invece ha vissuto a pieno la sua vita fino alla fine, sempre pronto ad affrontare la quotidianità con il sorriso e l’affetto dei suoi cari.

Sui social ha voluto dare il suo ultimo saluto anche la Nazionale Italiana di Basket con Sindrome di Down: “Un pensiero colmo di affetto per Ignazio Curreli, scomparso ieri alla veneranda età di 77 anni, un traguardo raro per una persona con la Sindrome di Down. Nato a Ilbono (Nuoro), ha vissuto a Lanusei insieme al fratello Roberto e alla cognata Sandra, ai quali va un grande abbraccio in questo momento di dolore e commozione”.

