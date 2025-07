Ottana, scontro tra due auto sulla 131 dcn: due feriti

Paura a Ottana, lungo la strada statale 131 dcn al chilometro 28.800, per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture: una Ford Focus e una Peugeot 308.

La squadra 1A dei Vigili del fuoco della sede centrale è intervenuta prontamente per mettere in sicurezza l’area e assistere nelle operazioni di soccorso. Le due persone coinvolte nell’impatto sono state affidate alle cure del personale sanitario del 118, giunto sul posto con le ambulanze.

Presenti anche i Carabinieri della stazione di Ottana, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e gestire la viabilità nell’area, con temporanee ripercussioni sul traffico. Le condizioni delle persone ferite non sarebbero gravi, ma sono in corso accertamenti.

