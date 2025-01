Tensione alle stelle nei Progressisti. L’assessore all’Agricoltura, Gian Franco Satta, è vicinissimo a lasciare il partito di Massimo Zedda dopo l’ultima assemblea di ieri a Nuoro. L’esponente della Giunta Todde si è scagliato contro i vertici del partito con una dura nota.

“Le recenti decisioni assunte da una parte del partito Progressista, senza il coinvolgimento degli organi direttivi, hanno generato un problema politico che necessita di una riflessione seria” scrive Satta. L’assessore se la prende con le scelte in vista delle prossime comunali a Nuoro, dove “l’apertura del partito a forze politiche esterne al perimetro della maggioranza che oggi governa la regione, senza un confronto interno, ha creato disorientamento tra militanti ed elettori”.

“L’eventuale allargamento della coalizione a realtà civiche o a partiti politici, deve avvenire attraverso una discussione interna e nei tavoli di coalizione, evitando scelte unilaterali che minano la stabilità e la coerenza del percorso intrapreso”.

E incalza: “Mio malgrado, devo prendere atto di scelte compiute senza alcuna discussione interna. Sono stato informato solo a decisioni già prese, nonostante avessi già sottolineato, nell’ultima assemblea di Oristano, la necessità di una fase congressuale per rafforzare il nostro posizionamento politico all’interno del campo largo. In particolare in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, tra cui le elezioni comunali di Nuoro”.

Per Satta si tratta di “un malessere condiviso da molti che, come me, non si riconoscono più in questa linea politica”. E conclude: “Con il coordinamento provinciale di Sassari, analizzeremo le azioni da intraprendere per garantire una politica chiara, partecipata e coerente con il nostro percorso all’interno della coalizione guidata dalla presidente Alessandra Todde”.

Il futuro di Satta tra le file dei Progressisti è dunque in bilico, con l’assessore da tempo dato vicino al Pd e con un suo eventuale passaggio ai Dem che cambierebbe gli equilibri già complicati della maggioranza. Per la presidente Todde sembra dunque in arrivo un’altra gatta da pelare.

