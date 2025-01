Dopo quasi due anni di lavori, riapre parte di via Roma nel tratto tra piazza Ingrao e via dei Mille. Questa mattina, gli operai del Comune hanno iniziato a smontare il cantiere e da lunedì i lavori si sposteranno sul secondo tratto, quello che va da via dei Mille fino al Largo.

“È stata posta un’attenzione particolare al sistema della viabilità del quartiere Marina – ha assicurato il Comune di Cagliari – in maniera tale che durante i prossimi mesi in cui si porteranno a termine le ultime opere dei lavori, sia garantito un equilibrio tra viabilità e pedonalizzazione del quartiere”.

“La segnaletica del nuovo tratto della via Roma permetterà l’ingresso e l’uscita dei veicoli dal quartiere e il collegamento pedonale con la nuova passeggiata che sarà resa fruibile da subito”.

L’ingresso con le auto è autorizzato solo ai residenti del quartiere Marina, ai titolari delle attività commerciali e a chi deve effettuare operazioni carico e scarico. I parcheggi tracciati sono fruibili solo dai residenti.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it