La situazione attuale delle case dello studente di Cagliari, gestite dall’Ersu, appare tutt’altro che rosea e confortevole per i tanti ragazzi e ragazze beneficiari.

L’associazione studentesca UniCaralis si è fatta sentire denunciando diversi fatti che stanno creando diversi disagi agli studenti. Nell’anno accademico 2024/2025 solo una casa dello studente su cinque è stata aperta (in viale la Playa), mentre in via Businco sono stati aperti solo 3 piani su 5.

Oltre al disagio dei numeri di posti letto decisamente risicato, l’associazione studentesca denuncia anche diversi problemi che hanno portato all’assenza dell’acqua calda per circa 20 giorni. A ciò si aggiunge anche la presenza di diverse macchie di muffa e umido all’interno delle camere letto, con mobili poco integri e diverse finestre non funzionanti.

Oltre ai problemi interni si registrano anche problemi esterni alle camera, con i giardini in totale state di abbandono con erbacce altissime. Uno dei gravi problemi, secondo gli studenti, è la mancanza costante di rete wi-fi che non permette lo studio in serenità e comodità.

