Attimi di terrore questa mattina a Gonnosfanadiga, dove un uomo ha accoltellato il fratello e aggredito la madre, ferendoli entrambi.

Il fratello, colpito da una coltellata alla mano, è stato trasferito all’ospedale Brotzu di Cagliari, ma non è in pericolo di vita. La madre, invece, è stata portata all’ospedale di San Gavino per ricevere le cure necessarie.

Sul posto sono intervenuti 118 e forze dell’ordine, che stanno indagando sulla dinamica dell’aggressione.

