C’era anche un po’ di Sardegna alla cerimonia dei Grammy Awards a Los Angeles. A portare sul palco l’artigianato dell’Isola è stata niente meno che Alicia Keys, che ha conquistato il premio Best Musical Theater Album grazie al suo musical di Broadway “Hell’s Kitchen”, ispirato alla sua vita.

Un successo storico, anche perché la cantante diventa la terza donna nera più premiata nella storia dei Grammy, dietro Beyoncé e Aretha Franklin.

Per l’occasione, sul red carpet della 67ª edizione dei Grammy, Keys ha sfoggiato un look nero e oro, arricchito da gioielli in filigrana sarda, realizzati in collaborazione con gli artigiani dell’Isola per la collezione Dolce & Gabbana presentata la scorsa estate.

