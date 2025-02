Continua il bel percorso musicale di Daniela Pes, artista sarda che negli ultimi due anni si è imposta prepotentemente all’attenzione di critica e fan con un album d’esordio travolgente (“Spira“).

Pes ha infatti annunciato, attraverso i suoi profili social, lo sbarco negli Usa con due date di tutto rispetto. Suonerà infatti al The New Colossus Festival e al Sxsw, andando a impreziosire con i suoi brani due manifestazioni molto attente ai nuovi fenomeni musicali della scena alternativa e indipendente.

“Sono molto felice di poter tornare sul palco con una serie di concerti che non vedo l’ora di condividere con tutti voi. Questa volta, sono elettrizzata di annunciare che per la prima volta suonerà negli Usa! Non vedo l’ora, ci vediamo lì” ha scritto, dando appuntamento ai suoi fan.

Fan che sono diventati tanti anche al di fuori della Sardegna e dell’Italia. Il suo recente tour europeo ha registrato diversi sold-out e apprezzamenti ovunque.

