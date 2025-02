Tantissime persone hanno partecipato al Consiglio comunale straordinario a Siniscola, promosso in piazza Don Migliorisi in seguito alla sequenza di atti intimidatori che hanno colto la comunità nei giorni scorsi.

Tra presenti diversi rappresentanti delle istituzioni come la Presidente Alessandra Todde, il deputato Pietro Pittalis e la presidente di Anci, Daniela Falconi.

Todde ha fatto un lungo e accorato discorso, ribadendo la vicinanza della Regione Sardegna alle comunità sarde e ai loro cittadini nella difesa della legalità e della sicurezza comune.

“Sono qui a Siniscola per affermare con forza la vicinanza e il sostegno ai cittadini, alle istituzioni civili, religiose e militari, che sono state colpite da un’ondata crescente di attentati. Una comunità laboriosa, quella di Siniscola, che lavora duramente per assicurare un futuro ai propri figli e per fare in modo che il territorio abbia una prospettiva di progresso. Una comunità di persone con la schiena dritta, che non si lascia intimidire. Gli autori di questi atti vili devono avere ben chiaro che non faremo un passo indietro e che li contrasteremo con la massima determinazione. La violenza e le intimidazioni contro le comunità, i cittadini e le istituzioni sono pratiche che dobbiamo relegare al passato” ha commentato la Presidente Todde.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it