Pericoloso incidente nella tarda serata di ieri in viale Marconi a Quartu, all’altezza dell’incrocio con via Bizet. A scontrarsi, per cause ancora da accertare, un’auto e uno scooter.

Ad avere la peggio è stato il centauro, rimasto ferito nell’impatto. Dopo l’intervento dei sanitari del 118, il ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato, che ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.

L’incidente ha causato rallentamenti alla circolazione, ma il traffico è tornato regolare dopo le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

