Non c’è miglior modo di presentarsi al pubblico di casa. Florinel Coman ha timbrato la vittoria per 2-1 del Cagliari sul Parma con un gol da cineteca, debuttando all’Unipol Domus con una perla che vale tre punti pesantissimi in chiave salvezza.

“Sono molto contento di essere a Cagliari e sono felice di aver fatto subito la differenza con il mio ingresso” ha detto l’attaccante romeno a Dazn nel post gara in un’intervista a bordocampo con il connazionale Razvan Marin che ha fatto da traduttore.

“Questa è la mia prima partita in uno dei top 5 campionati europei – ha aggiunto – voglio raggiungere l’obiettivo salvezza con il Cagliari, ora penso ad adattarmi il più velocemente possibile e continuare ad aiutare la squadra a raggiungere questo traguardo”.

