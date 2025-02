Nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 14, è stato rinvenuto il cadavere di un uomo all’interno di un casolare situato nelle campagne della periferia di Sassari.

Si tratta di Franco Pilo, 79 anni, che viveva all’interno del casolare insieme ad altri tre fratelli. A dare l’allarme è stato un vicino di casa.

Sul posto sono arrivati i soccorsi e la polizia, ma purtroppo non vi è stato nulla da fare. Secondo quanto trapelato, l’uomo avrebbe riportato una ferita da taglio sulla fronte. Perciò, i tre fratelli sono stati accompagnati in questura per l’interrogatorio.

