Non sarà richiesto il parere del Consiglio delle autonomie locali sul disegno di legge per il commissariamento delle Asl, perché non è necessario. Lo ha affermato la presidente della commissione Carla Fundoni.

Così, si accorciano i tempi per l’ingresso in aula del Ddl con il primo via libera alla riforma del parlamentino arrivato in serata. Pertanto, ci si aspetta che il disegno di legge possa entrare in assemblea per il 25 febbraio.

“Sono soddisfatta dei lavori svolti dalla Commissione in tutto questo periodo – ha commentato la presidente Fundoni – Ringrazio tutti i colleghi per il contributo dato in commissione e ringrazio tutti gli auditi che si sono presentati in commissione e hanno consentito di svolgere dei ‘mini Stati generali della sanità‘, permettendo ai commissari di avere conoscenza delle criticità e delle problematiche di tutti i territori della Sardegna, rispetto alle quali sono sicura ci sarà il contributo di tutta la Commissione per la messa in atto di proposte atte a dare le risposte attese”.

Si è mostrata critica invece l’opposizione che ha denunciato una limitazione della democrazia per via della mancata consultazione con gli enti locali.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it