Un pareggio buono per la classifica, che segue la via verso la salvezza indicata da Davide Nicola: il Cagliari può gioire a Bergamo. Forse è mancato qualcosa? Probabile, ma è il terzo punto fuori casa contro una big (dopo Juventus e Milan).

Il tecnico rossoblù ha raccontato così a Dazn la partita del Gewiss Stadium contro l’Atalanta.

L’importanza del punto. “È un punto conquistato contro una squadra di grande valore. C’è tanto da fare ma stiamo andando nella direzione giusta. Siamo in una fase di crescita, dobbiamo continuare così”.

Cosa è mancato per l’intera posta in palio. “Avremmo dovuto essere più cinici. Abbiamo velocizzato il gioco, ci siamo proposti con convinzione. Non abbiamo solo limitato l’avversario”.

Come ha visto la squadra. “Siamo stati ordinati, concentrati, non abbiamo mai perso la voglia di giocare la palla. Abbiamo peccato di costanza offensiva, ma siamo consapevoli di come dobbiamo e possiamo giocare. Non possiamo essere superficiali”.

