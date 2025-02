A Seui apre un servizio di salute mentale. Un’équipe di professionisti sarà disponibile per gli utenti con cadenza quindicinale, a partire dal prossimo 18 febbraio.

Il servizio sarà operativo negli spazi della sede della guardia medica (via Roma, 31) e sarà attivo dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Le attività verranno seguite dal dottor Antonello Demontis, psichiatra e direttore del Dipartimento del Centro di salute mentale della Asl Ogliastra. Il medico verrà affiancato da un infermiere e da un operatore socio-sanitario.

“L’avvio del servizio di Salute mentale a Seui rientra nei principi della Medicina di prossimità che l’Azienda sta attuando in vari ambiti – spiega la dottoressa Lorena Paola Urrai, direttrice dei Servizi socio-sanitaria della Asl Ogliastra – con il Dm 77 la sanità si sposta verso il cittadino fragile e non autosufficiente. Ciò assume particolare rilevanza in Ogliastra, dove i tempi di percorrenza verso i luoghi di cura sono lunghi, a causa delle condizioni morfologiche del territorio. Mettere a disposizione professionalità e strutture in questi luoghi che hanno esigenze medico-assistenziali consente di migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini, in particolare di quelli fragili e che soffrono di malattie croniche”.

“Abbiamo deciso di attivare questo servizio per garantire alla comunità di Seui e a quelle dei paesi limitrofi un supporto che è molto richiesto dalla popolazione– spiega il dottor Antonello Demontis – eravamo già presenti in questo territorio, ma il servizio era stato interrotto per via del Covid. Con questa ripartenza intendiamo ridare slancio all’assistenza pschiatrica territoriale per rispondere ai bisogni legati alla salute mentale presenti in queste comunità e per evitare scomode e costose trasferte ai cittadini di questi paesi, spesso costretti a spostarsi a Tortolì, Lanusei e Cagliari”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it