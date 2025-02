Omicidio di Francesca Deidda, via al processo: Sollai rischia l’ergastolo

Inizia questa mattina davanti alla Corte d’Assise di Cagliari il processo a Igor Sollai, 43 anni, accusato dell’omicidio pluriaggravato della moglie Francesca Deidda, uccisa nel maggio scorso nella sua abitazione di San Sperate. Dopo la richiesta di giudizio immediato avanzata dal Gip Ermengarda Ferrarese, il pubblico ministero Marco Cocco sosterrà l’accusa nei confronti dell’autotrasportatore, che rischia la condanna all’ergastolo.

Sollai aveva inizialmente dichiarato che la moglie si fosse allontanata volontariamente, ma il 22 novembre, di fronte a prove schiaccianti raccolte da Carabinieri e Procura, aveva confessato il delitto. La vittima era scomparsa il 10 maggio e i suoi resti erano stati trovati il 18 luglio, abbandonati in un borsone nelle campagne tra Sinnai e San Vito.

L’accusa sostiene che la donna sia stata uccisa con una serie di colpi di martello e che il corpo sia stato occultato nei pressi del ponte romano, lungo la vecchia statale 125. Tanti gli indizi a carico di Sollai, che per settimane avrebbe anche usato il telefono della moglie per inviare messaggi a colleghi e amici, nel tentativo di far credere che fosse ancora viva, arrivando perfino a inviare una lettera di dimissioni dal suo lavoro.

Tra le ragioni del delitto, secondo l’accusa, ci sarebbe anche l’intenzione di incassare una polizza sulla vita da 100mila euro. Gli avvocati della difesa, Laura Pirarba e Carlo Demurtas, però puntano a escludere la premeditazione. Il fratello di Francesca Deidda, Andrea, si costituirà parte civile assistito dall’avvocato Gianfranco Piscitelli.

