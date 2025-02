Il Comune di Cagliari annuncia l'intervento previsto per domani in via Riva Villasanta e ricorda l'importanza della cura degli ambienti da parte dei cittadini

Cagliari, emergenza topi in via Riva Villasanta: domani la derattizzazione

Il Comune di Cagliari si attiva per l’emergenza topi in via Riva Villasanta. Gli operatori del Servizio Antinsetti della Città Metropolitana saranno impegnati domani, giovedì 27 febbraio dalle 11.30 alle 13, in un intervento di derattizzazione che interesserà le pertinenze pubbliche della zona.

“Durante gli interventi di derattizzazione sarà necessario evitare di danneggiare o sottrarre postazioni di distribuzione del prodotto – spiega il Comune in una nota – toccare, manomettere o asportare il prodotto, introdurre animali domestici liberi e/o sprovvisti di museruola, abbandonare qualsiasi rifiuto lungo il perimetro delle strade all’interno delle aree pubbliche o private interessate dall’intervento”.

L’amministrazione ricorda poi ai cittadini l’importanza della cura degli spazi anche da parte loro. “I titolari di tutti gli esercizi, aziende ricettive dove si svolge l’attività di deposito, produzione, commercio e somministrazione di prodotti alimentare hanno l’obbligo di effettuare adeguati interventi di lotta integrata volta a prevenire e impedire la presenza di ratti”.

“L’apertura di nuovi cantieri edili di medie e grandi dimensioni deve essere preceduta, a carico della Ditta esecutrice dei lavori, da un’adeguata azione preventiva di derattizzazione che deve essere ripetuta annualmente e per tutta la durata del cantiere, con almeno due interventi effettuati nel periodo invernale”.

“In ambito urbano, i proprietari o affittuari di immobili e/o terreni devono provvedere ad una loro adeguata manutenzione in modo da impedire l’accesso ai ratti e la conseguente formazione di focolai d’infezione”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it