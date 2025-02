Dopo un periodo di attenta osservazione sul via vai nella sua abitazione, i Carabinieri di Carbonia hanno arrestato un 57enne spacciatore

Carbonia, in casa un bazar della droga: arrestato un 57enne

Un’importante operazione antidroga è stata portata a termine questa mattina dai Carabinieri della Stazione di Carbonia, che hanno arrestato un 57enne del posto, pensionato, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’indagine è nata grazie alla conoscenza del territorio da parte dei militari, che avevano raccolto segnalazioni su movimenti sospetti attorno all’abitazione dell’uomo, situata in una zona residenziale. In particolare, alcuni residenti avevano notato la presenza ricorrente di soggetti noti alle forze dell’ordine, i quali si aggiravano nei pressi della casa a orari insoliti per poi allontanarsi rapidamente.

Dopo un’attività di osservazione, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare, rinvenendo 790 grammi di hashish suddivisi in panetti, tre bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Inoltre, è stata sequestrata una somma di 3.410 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

L’arrestato è stato condotto presso il Tribunale di Cagliari per l’udienza di convalida con rito direttissimo, prevista nella mattinata odierna. Le indagini proseguono per individuare eventuali complici o destinatari dello stupefacente sequestrato.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it