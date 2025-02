Per l'intervento definitivo però bisognerà attendere la settimana prossima, in quanto dovrebbero arrivare i materiali necessari per svolgerlo

Cagliari, Abbanoa elimina la “pioggia” in via Mercalli: lavori al via

Arriva una toppa per l’ingente perdita idrica che nei giorni scorsi ha caratterizzato il sottopassaggio di via Mercalli a Cagliari. Per il momento dunque, niente più cascate d’acqua, ma per l’intervento definitivo bisognerà attendere ancora.

Lo ha comunicato la stessa Abbanoa che ha sostituito la vecchia tubatura con una condotta provvisoria. Successivamente, l’azienda ha chiesto maggiore celerità per la consegna degli strumenti che saranno necessari per lo svolgimento dell’intervento.

Secondo quanto riferito, il materiale dovrebbe arrivare la prossima settimana. Ad ogni modo, il bypass che è stato realizzato intanto dovrebbe contribuire al ripristino di un’adeguata pressione dell’acqua per quanto riguarda le utenze servite.

