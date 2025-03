Sardegna, Salvatore Corrao nuovo Dirigente ufficio prevenzione incendi

Tante le missioni ricoperte negli anni, tra cui il terremoto in Turchia del 2023, ma nel 2013 prestò servizio anche nell'Isola come responsabile del Coc di Torpé

Arriva una novità per quanto riguarda la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Sardegna: il 3 marzo infatti ha preso servizio come Dirigente dell’Ufficio prevenzione incendi il Primo Dirigente ingegnere Salvatore Corrao.

Entrato nel corpo dei Vigili del Fuoco nel 2006, Corrao ha prestato servizio come Funzionario Tecnico presso la Direzione Centrale per l’Emergenza, Area rischio NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico).

Nel 2024 è stato promosso come Primo Dirigente e ha ricoperto un incarico presso il Comando di Roma, rivestendo il ruolo di Responsabile del Soccorso Pubblico e Difesa Civile.

Tra le sue esperienze, le missioni per il Terremoto in Turchia nel 2023, l’emergenza alluvione in Campania nel 2022, il Summit G20 a Roma nel 2021, il Terremoto nelle Regioni Lazio e Marche 2016-2017.

Inoltre, ha già prestato servizio in Sardegna in occasione dell’emergenza alluvionale avvenuta nel 2013 ricoprendo l’incarico di responsabile del Coc (Centro Operativo Comunale) di Torpè (Nuoro) e ha partecipato ad una esercitazione interforze, denominata Joint Stars, nel 2019 in provincia di Cagliari.

