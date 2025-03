Cagliari, il premio Donna Sarda 2025 a Maria Alessandra Pelagatti

Quarantatré anni in magistratura, “sempre intesi come servizio”, ha legato il suo lavoro a una serie lunghissima di sentenze redatte prima come giudice del lavoro e poi come giudice di Corte d'Assise prima di arrivare alla Procura generale della Corte d'Appello

È Maria Alessandra Pelagatti la Donna Sarda 2025, premiata sabato 8 marzo durante la cerimonia organizzata dal Lions Club Cagliari Lioness nell’Aula del Consiglio comunale di Palazzo Bacaredda a Cagliari.

La motivazione, incisa nella targa consegnata dall’assessora alla Cultura Maria Francesca Chiappe, dal presidente del Consiglio Comunale Marco Benucci e dalla presidentessa Lioness Mariella Piras Mantovani richiama il percorso, professionale ma anche umano: “Per l’impegno profuso a tutela della legalità”, accompagnata da un pensiero di Winston Churchill, “Le leggi sono le radici della nostra convivenza civile”.

A fare gli onori di casa, il presidente del Consiglio comunale Benucci: “Alla dottoressa Pelagatti va il nostro ringraziamento per quanto fatto per Cagliari, per la Sardegna e per la Repubblica”.

Quarantatre anni in magistratura, “sempre intesi come servizio”, sottolinea. Laurea in Giurisprudenza appena ventiduenne, a soli 24 anni diciottesimo posto su 195 vincitori nel Concorso nazionale per la magistratura. Una serie lunghissima di sentenze redatte prima come giudice del lavoro e poi come giudice di Corte d’Assise prima di arrivare alla Procura generale della Corte d’Appello.

Nel 2017 il Consiglio Superiore della Magistratura delibera il trasferimento alla Procura della Repubblica di Cagliari con funzioni di Procuratore Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, con competenze estese a tutto il territorio sardo: all’epoca della sua nomina era l’unica donna con un incarico di questo tipo, competente per tutta la regione su tutti i reati di criminalità organizzata e terrorismo.

