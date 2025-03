8 marzo in corteo a Cagliari: “Sciopero transfemminista contro le violenze”

Un 8 marzo di lotta e di sensibilizzazione per l’associazione “Non una di meno” a Cagliari, con una lungo corteo che ha coinciso con la giornata internazionale della donna.

Partite da via Sassari per arrivare in via Manno, hanno sfilato per le strade della città circa 500 persone al grido dello slogan “Lotto, boicotto, sciopero”.

Uno sciopero transfemminista per una società più inclusiva e giusta. Come spiegato nel manifesto consegnato alle e ai partecipanti.

“Lottiamo contro violenze, guerre, colonialismo e capitalismo. Boicottiamo il consumo non sostenibile che alimenta il cambiamento climatico e che supporta le multinazionali che favoriscono il genocidio in Palestina e i conflitti nel mondo. Scioperiamo dal lavoro produttivo, riproduttivo, dai generi e dai consumi”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it