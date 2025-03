Rizzi, minacce di morte all’attivista dopo il caso del Carnevale di Ovodda

“Non mi fermo. Vado avanti. Il 29 marzo a Cagliari per rendere giustizia agli animali”. Lo annuncia l’attivista per i diritti degli animali Enrico Rizzi, che pochi giorni fa aveva denunciato l’utilizzo di carcasse di pecora e di un cammello per i carri del Carnevale di Ovodda.

La visita di Rizzi in Sardegna non è stata però presa bene da molti, che sui social gli hanno scritto insulti e minacce. “Hai le ore contate”, “Ti facciamo fuori se scendi a Cagliari…ti buttiamo ai cinghiali”, “Tanto ti spacchiamo la testa, brutto infame”. Questi alcuni dei messaggi arrivati nella chat dell’attivista all’annuncio della sua visita nell’Isola.

“Gentile Sindaca Ilenia Nannedda Vacca, è questa per caso la civiltà dei suoi concittadini a cui faceva riferimento qualche giorno fa, difendendo il vostro carnevale con i cadaveri di animali?” chiede Rizzi alla prima cittadina di Ovodda.

