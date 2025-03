Cagliaripad lancia il nuovo sito web: più veloce, moderno e funzionale

Carissima lettrice e carissimo lettore,

abbiamo il piacere di comunicarti che il quotidiano online di riferimento per l’informazione su Cagliari e la Sardegna lancia il suo nuovo sito web, disponibile all’indirizzo www.cagliaripad.it.

Un design rinnovato e una navigazione più intuitiva: il restyling nasce con l’obiettivo di offrire ai lettori un’esperienza ancora più coinvolgente e immediata. La nuova veste grafica, moderna e funzionale, rende la consultazione delle notizie più semplice e piacevole, permettendo un accesso rapido ad articoli, interviste e rubriche tematiche.

Pensato per adattarsi perfettamente a tutti i dispositivi, il nuovo sito garantisce una fruizione ottimale sia da desktop che da mobile, rendendo la consultazione delle news più veloce e piacevole.

“L’aggiornamento della nostra piattaforma rappresenta un passo importante per offrire ai lettori un servizio sempre più efficiente e di qualità” dichiarano Massimo Lai e Claudia Erdas, editori della testata.

Non resta che scoprire tutte le novità su www.cagliaripad.it e continuare a seguire il quotidiano per restare sempre informati su ciò che accade a Cagliari e in Sardegna.

Buona lettura e buona navigazione!