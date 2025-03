Omicidio Marco Mameli, la madre: “Chi sa parli, col silenzio siete complici”

"Aspettiamo qualcuno che era presente al Carnevale che ha visto qualcosa, vi supplico non abbiate paura", sono le parole di dolore della madre

Simona Campus, la madre di Marco Mameli, il giovane lavoratore di 22 anni proveniente da Ilbono, tragicamente ucciso durante la festa di Carnevale a Bari Sardo, di cui ancora si cerca l’omicida, ha diffuso un messaggio tramite la piattaforma Facebook.

“Marco non c’è più e noi aspettiamo ancora. Aspettiamo qualcuno che era presente al Carnevale che ha visto qualcosa. Non siete voi i responsabili della morte di Marco ma siete i complici col vostro silenzio. Vi supplico, non abbiarte paura. Fatevi avanti, parlate. Noi aspettiamo ancora. Marcolino vi aspetta ancora”.

A otto giorni dal crimine, la tanto attesa svolta nelle indagini non è ancora arrivata e i familiari sono ancora in attesa di dare l’ultimo saluto a Marco Mameli.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it