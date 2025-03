Nuoro, incidente in galleria e ambulanza ferma: grave ritardo nei soccorsi

Un’ambulanza del servizio 118, in viaggio da Galtellì all’ospedale San Francesco di Nuoro, è stata costretta a una sosta prolungata di oltre 52 minuti, a seguito di un incidente stradale avvenuto nella galleria di Marreri, dopo il bivio di Orune. Lo scontro, che ha coinvolto due autovetture, una Citroen e una Fiat 600, non è stato adeguatamente segnalato.

La situazione si è rivelata particolarmente critica, poiché a bordo dell’ambulanza si trovava una paziente con un grave trauma cranico, condizione che richiedeva un trasferimento urgente in ospedale. Nonostante la serietà della situazione e l’urgenza dell’intervento, non erano presenti sul posto forze dell’ordine per gestire l’incidente, né sono state predisposte corsie di emergenza per agevolare il passaggio del mezzo di soccorso.

L’assenza di un’adeguata segnaletica nel tratto stradale interessato, unitamente alla mancanza di supporto da parte delle autorità competenti, ha causato un ritardo significativo, costringendo l’ambulanza a una sosta di ben 52 minuti, a fronte dei 22 minuti necessari per percorrere il tragitto tra il bivio di Lula e l’ospedale San Francesco in condizioni normali.

