Comincia in settimana l'iter della manovra finanziaria regionale, ma con tutta probabilità si dovrà ricorrere al quarto mese di esercizio provvisorio

Finanziaria regionale, c’è da correre: 20 giorni per l’approvazione

Mercoledì alle 16.00 prenderà il via in Consiglio regionale il percorso del disegno di legge 85, la Legge Finanziaria della Regione Sardegna. Archiviata la riforma della sanità, la maggioranza accelera per approvare rapidamente il Bilancio, ma il rischio di dover ricorrere al quarto e ultimo mese di esercizio provvisorio appare sempre più concreto.

La discussione inizierà in terza commissione Bilancio, presieduta da Alessandro Solinas (M5S), che si riunirà per un primo esame del testo con l’obiettivo di individuare e rimuovere eventuali norme intruse. Concluso l’esame preliminare, il testo sarà ritrasmesso alla commissione per l’avvio ufficiale dell’iter vero e proprio, quasi certamente il giorno successivo, giovedì 13.

Ci vorranno circa 37 giorni prima dell’approdo in Consiglio, considerando audizioni, pareri tecnici e il tempo concesso all’opposizione per la propria relazione. Questo rende difficile rispettare la scadenza del 31 marzo, termine dell’attuale esercizio provvisorio.

Come annunciato dall’assessore del Bilancio e vicepresidente della Giunta, Giuseppe Meloni, la Manovra 2025 avrà un valore di circa 10 miliardi di euro, con una quota significativa, circa la metà, destinata al sistema sanitario regionale.

