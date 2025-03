Sardegna, programmato vertice sanità con ministro Schillaci

Il ministro della Salute sarà a Sassari per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università. Poi nel pomeriggio incontrerà l'assessore regionale

L’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Sassari, in programma per il 18 marzo, vedrà la presenza del Ministro della Salute Orazio Schillaci. Con l’occasione, si terrà anche un incontro con l’assessore alla sanità Bartolazzi.

Al centro del vertice, che dovrebbe tenersi il pomeriggio del 18 marzo, ci sarà il futuro degli ospedali di Sassari, Alghero e Ozieri. Oltre all’assessore, Schillaci incontrerà anche i sindaci dei tre Comuni e i rappresentanti degli operatori sanitari e delle strutture interessate.

Ad annunciare il vertice è stato il rettore di Uniss Gavino Mariotti: “Il ministro Schillaci ha dato la disponibilità a incontrare nel pomeriggio l’assessore regionale, i sindaci e i rappresentati della sanità locale. In questo frangente l’Università di conferma come utile mediatrice per favorire l’incontro e il dialogo fra i soggetti istituzionali e le rappresentanze del territorio”.

