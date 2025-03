Cagliari, l’Ugl al Comune: “La sicurezza dei pedoni resta un problema”

L’allarme sulla sicurezza dei pedoni a Cagliari non si ferma. Il sindacato Ugl Cagliari lancia un appello alla Giunta comunale per affrontare con urgenza il problema. “La sicurezza urbana non può essere solo una questione di infrastrutture e segnaletica – scrive il sindacato in una nota – è fondamentale promuovere una cultura della prudenza e del rispetto reciproco tra automobilisti e pedoni”.

Per l’Ugl “è essenziale implementare misure di sicurezza ordinarie, come l’adeguamento dei semafori, la creazione di attraversamenti pedonali ben visibili e l’installazione di dissuasori di velocità”. Azioni che però “devono essere accompagnate da un’adeguata educazione civica, che sensibilizzi sia gli automobilisti sia i pedoni sull’importanza di un comportamento responsabile e attento nel vivere la città”.

Per il sindacato c’è anche una figura importante ma sottovalutata e mal gestita: i nonni vigile. “Solo se adeguatamente formati, questi volontari possono fornire un supporto fondamentale negli attraversamenti pedonali, aiutando a garantire la sicurezza dei pedoni, soprattutto in zone ad alta densità di traffico. Purtroppo ci sono giunte diverse segnalazioni relative ad alcuni nonni vigile abbandonati a sé stessi e poco prepararti i quali purtroppo rischiano di compromettere la loro e l’altrui incolumità”.

“È essenziale, quindi – conclude l’Ugl – che la Giunta comunale investa non solo in infrastrutture, ma anche in programmi di formazione degli stessi volontari riguardo la sicurezza stradale. Solo così potremo costruire un ambiente urbano più sicuro e accogliente per tutti, in cui la cultura della prudenza diventi parte integrante della nostra quotidianità”.

