Cagliari, grande festa per la Primavera di Pisacane: “Scritto un pezzo di storia”

“Abbiamo scritto un piccolo pezzetto di storia di questo Club, ma come ho detto alla squadra non abbiamo ancora fatto nulla: c’è ancora una partita da giocare, è la finale”. Guarda avanti mister Fabio Pisacane dopo il miracolo sportivo del Cagliari Primavera, vittorioso 2-0 ieri contro la Juventus nella semifinale della Coppa Italia di categoria.

L’ex difensore punta ora a riportare una Coppa in Sardegna dopo 36 anni dall’ultima impresa di Claudio Ranieri, che vinse la Coppa Italia di Serie C nel 1989. “Voglio prima di tutto ringraziare tutti i ragazzi che hanno contribuito a portarci sino alla finale, uno per uno, a partire da quelli che hanno giocato lo scorso campionato” ha detto ancora il tecnico.

“Non è facile entrare nella testa dei ragazzi, sono molto giovani: alcuni di loro, protagonisti nella vittoria contro la Roma di sabato scorso, sono rimasti fuori all’inizio. Questo perché era necessario dosare le energie, gestire le risorse del gruppo. Ma la squadra si è comportata come un blocco, unico e solido: ottenere una risposta del genere dai ragazzi è davvero una grande soddisfazione”.

“È stata una partita straordinaria che disegna un momento speciale. Ma da domani inizieremo a smorzare gli entusiasmi: per costruire una mentalità dobbiamo ragionare di gara in gara”. In campionato infatti arriva l’Inter: “Lavoreremo per fare un’altra prestazione importante, ottenere il risultato, fare in modo che questa settimana diventi così davvero perfetta”.

