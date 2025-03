Ricoprì il ruolo di vicesindaco a Cagliari in una delle amministrazioni di Emilio Floris. Esponente storico della destra del capoluogo

Politica sarda in lutto, addio a Edoardo Usai: aveva 80 anni

La politica cagliaritana e isolana è in lutto per la scomparsa di Edoardo Usai. L’avvocato aveva 80 anni e spese gran parte della sua vita per l’attività politica.

Fu vicesindaco in una delle due amministrazioni guidate da Emilio Floris e fu più volte Consigliere Regionale. Inoltre ricoprì più volte l’incarico di consigliere comunale anche a Selargius.

Esponente della destra, si era avvicinato al Movimento Sociale Italiano a 14, aderendo poi ad Alleanza Nazionale, ma mai a Fratelli d’Italia.

