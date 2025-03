Roma-Cagliari, rigore mancato su Mina nel finale? Sui social è polemica

Un episodio passato un po’ sottotraccia nelle analisi dopo Roma-Cagliari, ma non sui social. Si tratta della trattenuta con conseguente spinta che al 95′ ha visto coinvolti il rossoblù Mina e i giallorossi Mancini e Ndicka.

Mentre sulla fascia destra la palla era in gioco, Mina ha cercato di prendere posizione e ha trattenuto Mancini, ma al contempo sia Mancini che Ndicka hanno reagito con una spinta, molto vigorosa, per liberarsi. È una di quelle situazioni al limite in cui l’arbitro valuta il contatto reciproco e in questo caso ha deciso di lasciar correre, considerando il tutto un normale duello fisico in area.

Il direttore di gara Piccinini ha scelto di non intervenire, probabilmente ritenendo che entrambi i giocatori si stessero ostacolando a vicenda. Difficile dire se dal Var avrebbero potuto ribaltare la decisione, perché non c’è un chiaro ed evidente errore dal momento che l’azione inizia con una trattenuta reciproca. Ma sicuramente resta un episodio da moviola che molti tifosi del Cagliari stanno contestando.

