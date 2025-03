Lacrime nella sanità a Oristano: addio al medico Lido Pinna

Lutto nel mondo della sanità e dello sport a Oristano: addio al medico Lido Pinna. Aveva 66 anni e da tempo combatteva con un brutto male.

Pinna aveva avuto una bella carriera da calciatore con la Tharros e in diverse compagine sarde, prima di dedicarsi alla medicina.

Diventato radiologo, aveva lavorato per tanti anni all’ospedale San Martino di Oristano. Poi era diventato primario negli ospedali di Sorgono e di Ghilarza-Bosa. Contemporaneamente era rimasto legato alla Tharros, di cui era stato il medico sportivo. Nel dicembre del 2024 era stato premiato dal Coni Sardegna per la sua opera nel calcio.

Su Facebook, l’Atletico San Marco, compagine di Cabras, ha voluto ricordare così Pinna.

“L’Atletico San Marco, nelle persone dei presidenti Davide Loi e Alessandro Meli, dei dirigenti, dello staff tecnico e di tutti gli atleti tesserati si unisce al dolore della famiglia e dell’ SPD Tharros 1905 per la scomparsa del dottor Lido Pinna. La società lagunare gli sarà sempre grata per il grande lavoro svolto come professionista e per il supporto dato e la grande disponibilità. La sua prematura dipartita rappresenta un vuoto difficile da colmare nel mondo dello sport e della medicina oristanese”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it