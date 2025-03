Ospedale Delogu di Ghilarza: al via la Chirurgia urologica e ortopedica

All’ospedale Delogu di Ghilarza sarà potenziata l’attività chirurgica. Dalla prossima settimana, oltre all’attività già operativa di Chirurgia generale in day surgery, partiranno gli interventi urologici, mentre da aprile sarà la volta di quelli ortopedici.

Si tratta di procedure chirurgiche di media e bassa complessità, che permetteranno di ampliare l’offerta sanitaria e di decongestionare nel contempo il San Martino di Oristano, a cui è affidato il compito di concentrarsi sulle attività ad alta complessità.

“Sale così a quattro il numero delle specialità chirurgiche che saranno operative a Ghilarza: Chirurgia generale, Urologia, Ortopedia e Dermatologia” spiega il direttore generale della Asl 5 di Oristano Angelo Serusi.

“Estendere l’attività chirurgica al presidio ospedaliero di Ghilarza comporterà un triplice vantaggio. Innanzi tutto consentirà l’abbattimento delle liste d’attesa per le procedure chirurgiche non urgenti, che incidono sensibilmente dal punto di vista numerico sul territorio. Inoltre, sarà possibile arricchire ulteriormente l’offerta clinico-diagnostica del Delogu, al cui rilancio già da tempo stiamo lavorando con l’istituzione dell’Ospedale di Comunità, diventato un punto di riferimento regionale, e con il recente avvio della Dermatologia diagnostica e chirurgica, per citare solo alcune delle azioni più rilevanti. L’intendimento è quello di restituire

progressivamente servizi sanitari importanti agli abitanti delle aree più distanti dal capoluogo come il Guilcier e il Barigadu, che da sempre fanno riferimento all’ospedale di Ghilarza”.

